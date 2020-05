Amber Heard, l’attrice di “Aquaman” ed ex moglie di Johnny Depp lutto straziante (FOTO) (Di martedì 5 maggio 2020) E’ morta la mamma di Amber Heard, l’attrice è distrutta dal dolore e annuncia la sua scomparsa con un post toccante su Instagram E’ distrutta dal dolore la bellissima e affascinante Amber Heard. L’attrice ha annunciato la scomparsa della madre con un post toccante che ha pubblicato su Instagram. L’ex moglie di Johnny Depp è sconvolta dal dolore e ha voluto ricordare la madre che ha definito un’anima bella e gentile. Nelle due FOTOgrafie che ha postato di sé bambina ha scritto parole di amore e di affetto, che manifestano però il suo cuore spezzato. La madre, Page Heard, li ha lasciati presto, aveva infatti 63 anni. Ogni tanto la donna, che era un’impiegata, ma di una bellezza travolgente, era comparsa sul profilo Instagram di Amber. Bella come una modella, non faceva parte del mondo dello spettacolo, ma negli scatti ... Leggi su kontrokultura Johnny Depp/ "Amber Heard usò smalto rosso fingendo fosse sangue" : nuove accuse shock

Johnny Depp : "Amber Heard ha usato lo smalto per farlo sembrare sangue" -

Lutto per Amber Heard - morta la mamma : «Sono distrutta dal dolore» (Di martedì 5 maggio 2020) E’ morta la mamma di, l’attrice è distrutta dal dolore e annuncia la sua scomparsa con un post toccante su Instagram E’ distrutta dal dolore la bellissima e affascinante. L’attrice ha annunciato la scomparsa della madre con un post toccante che ha pubblicato su Instagram. L’exdiè sconvolta dal dolore e ha voluto ricordare la madre che ha definito un’anima bella e gentile. Nelle duegrafie che ha postato di sé bambina ha scritto parole di amore e di affetto, che manifestano però il suo cuore spezzato. La madre, Page, li ha lasciati presto, aveva infatti 63 anni. Ogni tanto la donna, che era un’impiegata, ma di una bellezza travolgente, era comparsa sul profilo Instagram di. Bella come una modella, non faceva parte del mondo dello spettacolo, ma negli scatti ...

KontroKulturaa : Amber Heard, l'attrice di 'Aquaman' ed ex moglie di Johnny Depp lutto straziante (FOTO) - - RegalinoV : Amber Heard: amori e carriera in 40 foto Una tenera immagine di un abbraccio in bianco e nero, tra una mamma e la p… - FilmNewsItaly : Lutto per Amber Heard: è morta la madre - BanEmrysOswald : RT @Liqht_dark: Io non ho parole... Solo per avere un briciolo di visibilità... Ci sono state mille persone conoscenti di Johnny Depp a no… -