Alex Schwazer, il tribunale federale di Losanna boccia il ricorso: resta squalifica fino al 2024 (Di martedì 5 maggio 2020) La supposta manipolazione delle provette non è un fatto nuovo. È la motivazione con cui il tribunale federale di Losanna ha messo di fatto la parola fine sulla carriera di Alex Schwazer. Il marciatore, oro olimpico a Pechino 2008, aveva chiesto l’annullamento della squalifica per doping comminatagli dopo la positività al testosterone rilevata in un controllo a sorpresa del primo gennaio 2016. I giudici svizzeri, riferisce il quotidiano ticinese La Regione, hanno respinto la tesi dei legali di Schwazer, secondo cui sarebbero emersi fatti nuovi dalle indagini in corso a Bolzano. La squalifica resta (8 anni) e la scadenza è fissata per l’estate 2024, quando il marciatore avrà 39 anni. A dicembre scorso, il tribunale federale di Losanna aveva già respinto la richiesta di sospensione della squalifica. Schwazer ha deciso di ricorre contro ... Leggi su ilfattoquotidiano Alex Schwazer condannato per doping in via definitiva : respinto l'ultimo ricorso

È definitiva la squalifica di Alex Schwazer per doping

Atletica - Alex Schwazer potrà tornare nel 2024 : il Tribunale Svizzero respinge la richiesta di “sconto della pena” (Di martedì 5 maggio 2020) La supposta manipolazione delle provette non è un fatto nuovo. È la motivazione con cui ildiha messo di fatto la parola fine sulla carriera di. Il marciatore, oro olimpico a Pechino 2008, aveva chiesto l’annullamento dellaper doping comminatagli dopo la positività al testosterone rilevata in un controllo a sorpresa del primo gennaio 2016. I giudici svizzeri, riferisce il quotidiano ticinese La Regione, hanno respinto la tesi dei legali di, secondo cui sarebbero emersi fatti nuovi dalle indagini in corso a Bolzano. La(8 anni) e la scadenza è fissata per l’estate 2024, quando il marciatore avrà 39 anni. A dicembre scorso, ildiaveva già respinto la richiesta di sospensione dellaha deciso di ricorre contro ...

Corriere : Alex Schwazer, addio all’atletica: condannato in via definitiva - Corriere : Alex Schwazer, addio all’atletica: condannato in via definitiva - CalcioFinanza : Il Tribunale federale svizzero conferma: #Schwazer squalificato fino al 2024 - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Il Tribunale federale svizzero ha confermato la squalifica per doping di Alex Schwazer - gabrypez1 : RT @HuffPostItalia: Alex Schwazer condannato per doping in via definitiva: respinto l'ultimo ricorso -