Alessia Marcuzzi massacrata: “Stai sfruttando la tragedia!”. Tutto per ‘quella’ foto (Di martedì 5 maggio 2020) Anche Alessia Marcuzzi è da molto attiva su Instagram e in questo periodo di reclusione forzata ancora di più. Negli ultimi giorni la conduttrice si è fatta anche ambasciatrice della bellezza al naturale condividendo più di uno scatto al naturale. E se da una parte i suoi ammiratori l’hanno osannata e riempita di complimenti, dall’altra non sono mancate le critiche degli hater. La foto di Alessia in costume, davanti a una siepe, senza traccia di make up e con le lentiggini in bella mostra ha scatenato anche i soliti criticoni e qualcuno c’è andato giù pesante. “Truccati che è meglio”, Te la puoi mangiare l’erba a fianco a te perché tieni il collo di una giraffa” e “Che differenza dal naturale a quando sei truccata”, si legge sotto tra i tantissimi messaggi, molti dei quali per ... Leggi su caffeinamagazine Alessia Marcuzzi - avete mai visto la sua la bellissima casa romana?

