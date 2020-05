Alessia Marcuzzi Instagram | tra le onde come una venere e un lato B da zoom assicurato

(Di martedì 5 maggio 2020) Il bisogno di libertà si fa sempre più forte,la voglia di andare al mare e il profilo dici fa sognare. Il suo ultimo post suci fa volare tra spiagge assolate e brezza marina. Una foto che ha conquistato sia per la sua malinconia che per il suo corpo spettacolare in bikini. Lanon ha bisogno di grandi presentazioni: dagli anni ’90 è diventata uno dei volti più noti della televisione italiana. Tanti i programmi che l’hanno vista protagonista, tra gli ultimi anche l’Isola dei Famosi. Attualmente è la conduttrice di Le Iene e non passa inosservata con il suo sprint e la sua grande energia. Leggi anche: Nicoletta Larinitutta decolleté, “pelle e ossa” nel bikini allarma il social: «Troppo magra»E’ finalmente arrivato ...

KontroKulturaa : Alessia Marcuzzi, la foto che infiamma l'Web: haters all'attacco [FOTO] - - GretaSmara : Spero che la notizia del #gfvip a Settembre sia falsa 1) sono ancora sotto mille treni per questa edizione e alcuni… - anyonesoty : Ma alfonso non può limitarsi a fare il cast? A sfruttarlo vogliamo Alessia Marcuzzi PIERSILVIO ASCOLTACI #GFVIP - KontroKulturaa : Alessia Marcuzzi insultata sui social 'Sfrutti la tragedia' - - vinceDuVe : @Ginko_21 -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Vanity Fair Italia

Il bisogno di libertà si fa sempre più forte, come la voglia di andare al mare e il profilo di Alessia Marcuzzi ci fa sognare. Il suo ultimo post su Instagram ci fa volare tra spiagge assolate e brezz ...Questa sera andrà in onda una nuova puntata de Le Iene, però alla conduzione non ci saranno ancora Nicola Savino e Alessia Marcuzzi per le restrizioni che sono state imposte per questa pandemia da Cor ...