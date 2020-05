Alba Parietti ha avuto il CoronaVirus: “Sono guarita, ma nessuno me lo aveva detto” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Alba Parietti ieri sera è stata ospite a Carta Bianca dove ha svelato di aver avuto il CoronaVirus, ma nessuno glielo aveva detto. I suoi sintomi, infatti, erano tutti riconducibili ad un banale colpo di freddo che ha curato con una tachipirina. Solo dopo, grazie ad un test sierologico, ha scoperto di aver avuto il Covid-19 e solo un successivo tampone ha scongiurato il peggio, ovvero che fosse tutt’ora portatrice sana. “Sospettavo di aver contratto il virus anche se non avevo nessuna possibilità di dimostrarlo con certezza perché quando è scoppiata la pandemia, tra l’altro, io sono stata una delle prime ad allarmarmi. Ho iniziato ad usare la mascherina fin da metà febbraio, ho chiesto a tutti di utilizzarla ed ho fatto una battaglia personale creando degli allarmismi e facendomi tanti nemici. Verso i primi di marzo, più ... Leggi su bitchyf Alba Parietti insulti e offese social “Basta botox : sembri un’altra!” (FOTO)

Alba Parietti - spunta foto da giovane : era diversissima [FOTO]

Avete mai visto la casa di Alba Parietti? Ecco la lussuosa villa [FOTO] (Di mercoledì 6 maggio 2020)ieri sera è stata ospite a Carta Bianca dove ha svelato di averil, maglielodetto. I suoi sintomi, infatti, erano tutti riconducibili ad un banale colpo di freddo che ha curato con una tachipirina. Solo dopo, grazie ad un test sierologico, ha scoperto di averil Covid-19 e solo un successivo tampone ha scongiurato il peggio, ovvero che fosse tutt’ora portatrice sana. “Sospettavo di aver contratto il virus anche se non avevo nessuna possibilità di dimostrarlo con certezza perché quando è scoppiata la pandemia, tra l’altro, io sono stata una delle prime ad allarmarmi. Ho iniziato ad usare la mascherina fin da metà febbraio, ho chiesto a tutti di utilizzarla ed ho fatto una battaglia personale creando degli allarmismi e facendomi tanti nemici. Verso i primi di marzo, più ...

StraNotizie : Alba Parietti ha avuto il CoronaVirus: 'Sono guarita, ma nessuno me lo aveva detto' - nicolettagiust1 : RT @AntonioSassone7: Ma mo pure Alba Parietti è una virologa?????? #cartabianca - katun79 : RT @Sistodm: Certo. Per sentire esimi virologi, epidemiologi, infettivologi come Mauro Corona, Alba Parietti e Andrea Scanzi Onore alla sc… - alegra8253 : RT @Sistodm: Certo. Per sentire esimi virologi, epidemiologi, infettivologi come Mauro Corona, Alba Parietti e Andrea Scanzi Onore alla sc… - EdoardoMontice1 : @AnesteTista E non era ancora apparsa Alba Parietti in TV a confermare qualsiasi dubbio. -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti, spunta foto da giovane: era diversissima [FOTO] MeteoWeek Avete mai visto la casa di Alba Parietti? Ecco la lussuosa villa [FOTO]

L’abitazione, o meglio ancora, la villa di Alba Parietti è stata curata nei minimi dettagli da parte della proprietaria. Infatti la casa ha uno stile classico ed elegante, mentre il colore predominant ...

Cartabianca Alba Parietti contrae il Covid-19, gli anticorpi neutralizzanti la salvano

Alba Parietti è stata ospite in collegamento da remoto con Cartabianca. Nel talk show condotto da Bianca Berlinguer il martedì in prima serata su Rai 3, la Parietti ha svelato di aver saputo soltanto ...

L’abitazione, o meglio ancora, la villa di Alba Parietti è stata curata nei minimi dettagli da parte della proprietaria. Infatti la casa ha uno stile classico ed elegante, mentre il colore predominant ...Alba Parietti è stata ospite in collegamento da remoto con Cartabianca. Nel talk show condotto da Bianca Berlinguer il martedì in prima serata su Rai 3, la Parietti ha svelato di aver saputo soltanto ...