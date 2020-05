Al via Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa: sostegno all’imprenditorialità del futuro e alla ripartenza (Di martedì 5 maggio 2020) Parte la Scuola di Eni per l’Impresa. Sul sito eni.com/Joule è stato pubblicato il bando per la presentazione delle candidature a Joule, iniziativa volta a formare le imprenditrici e gli imprenditori di domani, promuovendo una cultura basata sui valori dell’integrazione, della crescita sostenibile e dello sviluppo di una leadership consapevole. Joule vuole essere una leva per la ripartenza delle imprese in Italia e per lo sviluppo di startup innovative e sostenibili, in un momento storico che presenta grandi sfide e profonde trasformazioni, testimoniando l’importanza che ha per Eni la formazione delle persone, in linea con suoi i valori. Joule condividerà con gli imprenditori gli obiettivi che Eni ha fatto propri negli ultimi anni: l’impegno per la ricerca di soluzioni per la transizione verso un modello energetico a basso impatto carbonico, il ... Leggi su tpi Eni - al via progetto Joule : scuola di impresa per under 40 (Di martedì 5 maggio 2020) Parte ladi Eni per l’Impresa. Sul sito eni.com/è stato pubblicato il bando per la presentazione delle candidature a, iniziativa volta a formare le imprenditrici e gli imprenditori di domani, promuovendo una cultura basata sui valori dell’integrazione, della crescita sostenibile e dello sviluppo di una leadership consapevole.vuole essere una leva per la ripartenza delle imprese in Italia e per lo sviluppo di startup innovative e sostenibili, in un momento storico che presenta grandi sfide e profonde trasformazioni, testimoniando l’importanza che ha per Eni la formazione delle persone, in linea con suoi i valori.condividerà con gli imprenditori gli obiettivi che Eni ha fatto propri negli ultimi anni: l’impegno per la ricerca di soluzioni per la transizione verso un modello energetico a basso impatto carbonico, il ...

Parte la Scuola di Eni per l'Impresa. Sul sito eni.com/joule è stato pubblicato il bando per la presentazione delle candidature a Joule, iniziativa volta a formare le imprenditrici e gli imprenditori ...

