Agente Luis Alberto | «Vuole restare alla Lazio Su Suarez…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 maggio 2020) L’diha confermato il rinnovo dello spagnolo con la. SuSuarez: «Non c’è solo lui» Miguel Alfaro,di, ha parlato del futuro dello spagnolo: «I numeri dicono che sia il migliore 10 nelle competizioni europee. Siamo in totale sintonia con la società. Ci siamo dati appuntamento per firmare quando la situazione sanitaria migliorerà. È incredibile vedere come si allena il suo desiderio di rimanere sempre su livelli alti.è diventato meritatamente un top player.aiutare laa raggiungere il sogno scudetto e poi godersi la Champions». «Suarez? In realtà parliamo di molti altri giocatori con Tare, che ha una grande capacità di prendere talenti quando ancora non sono famosi. Non solo Suarez, controlla anche altre situazioni ...