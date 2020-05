Affari illeciti, maxi blitz al porto Salerno: custodia cautelare per 69 persone (Video) (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Sin dalle prime ore della mattina, oltre 250 militari della Guardia di Finanza di Salerno, coadiuvati da 17 funzionari doganali, su disposizione della locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo, nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Napoli, un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti di 69 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di plurimi reati commessi nell’area portuale salernitana. Il provvedimento riguarda funzionari doganali, personale sanitario, spedizionieri, dipendenti di società operanti nel porto di Salerno, indagati a vario titolo, in concorso, per ipotesi di peculato, corruzione, favoreggiamento personale, falso, traffico di influenze illecite, accesso abusivo a sistemi informatici, ricettazione, contrabbando e traffico ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sin dalle prime ore della mattina, oltre 250 militari della Guardia di Finanza di, coadiuvati da 17 funzionari doganali, su disposizione della locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo, nelle province di, Avellino, Caserta e Napoli, un’ordinanza dipersonale emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di 69 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di plurimi reati commessi nell’area portuale salernitana. Il provvedimento riguarda funzionari doganali, personale sanitario, spedizionieri, dipendenti di società operanti neldi, indagati a vario titolo, in concorso, per ipotesi di peculato, corruzione, favoreggiamento personale, falso, traffico di influenze illecite, accesso abusivo a sistemi informatici, ricettazione, contrabbando e traffico ...

valerioclaudi : @gianny0162 @AlfioMarini @ASovranista @lucabattanta @AndreaOrlandosp Sono incontri d'affari non nel nostro interess… - Gabri0344 : RT @myfemax: @beppesevergnini Solo in Italia è possibile, spero che la magistratura faccia il suo corso e non insabbino tutto. Brutto pensa… - myfemax : @beppesevergnini Solo in Italia è possibile, spero che la magistratura faccia il suo corso e non insabbino tutto. B… - chiarelettere : “Seguendo i traffici illeciti intorno agli Archivi di #AmedeoModigliani siamo risaliti al giro di affari delle fals… - fidel70 : @Fabri19Sara Due sono i motivi per cui uno si può avvicinare alla lega: affari illeciti; ritardi mentali. -

Ultime Notizie dalla rete : Affari illeciti Affari illeciti, maxi blitz al porto Salerno: custodia cautelare per 69 persone anteprima24.it Un fiume d’oro e di denaro tra Como e la Svizzera

Un fiume d’oro e di denaro che passava da Como diretto verso il Canton Ticino. Lingotti e monete d’oro, oltre a denaro contante. Soldi e metallo prezioso nascosti nelle auto da insospettabili, moderni ...

Castellammare - Traffico di droga con i clan di Catania, nei guai quattro stabiesi affiliati con i Vitale

In carcere sono finiti Catello Gargiulo alias "Nello marijuana", Maurizio Vitale e Fortunato Vitale. Ai domiciliari Antonio Pane (già arrestato nel 2017) I Vitale di Castellammare di Stabia alleati co ...

Un fiume d’oro e di denaro che passava da Como diretto verso il Canton Ticino. Lingotti e monete d’oro, oltre a denaro contante. Soldi e metallo prezioso nascosti nelle auto da insospettabili, moderni ...In carcere sono finiti Catello Gargiulo alias "Nello marijuana", Maurizio Vitale e Fortunato Vitale. Ai domiciliari Antonio Pane (già arrestato nel 2017) I Vitale di Castellammare di Stabia alleati co ...