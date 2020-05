Adler, l’azienda aveva aperto ieri. Aperta inchiesta per omicidio (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – La Adler di Ottaviano (Napoli) che è andata parzialmente distrutta nell’incendio che è scoppiato alle 16 nella zona dei forni aveva riaperto ieri dopo la chiusura disposta dal Governo per il contenimento del coronavirus. All’interno settanta operati, tutti con mascherine e guanti, che prima di entrare si erano sottoposti al termoscanner per poter verificare se avevano o no la febbre. L’esplosione potrebbe essere partita da una bombola di gas che è stata trovata a pochi metri dal punto da dove sarebbe partito l’incendio, ma al momento i vigili del fuoco non stanno ancora domando le fiamme. Allertata la procura di Nola che aprirà un fascicolo per omicidio colposo. L’Arpac sta monitorando la qualità dell’aria ancora compromessa per la nube nera che si è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Ladi Ottaviano (Napoli) che è andata parzialmente distrutta nell’incendio che è scoppiato alle 16 nella zona dei forniridopo la chiusura disposta dal Governo per il contenimento del coronavirus. All’interno settanta operati, tutti con mascherine e guanti, che prima di entrare si erano sottoposti al termoscanner per poter verificare seno o no la febbre. L’esplosione potrebbe essere partita da una bombola di gas che è stata trovata a pochi metri dal punto da dove sarebbe partito l’incendio, ma al momento i vigili del fuoco non stanno ancora domando le fiamme. Allertata la procura di Nola che aprirà un fascicolo percolposo. L’Arpac sta monitorando la qualità dell’aria ancora compromessa per la nube nera che si è ...

