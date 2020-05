sscalcionapoli1 : Accostato al Napoli, parla l’agente di Karbownik: “Tante squadre interessate, sta giocando a livelli altissimi anch… - news24_napoli : Accostato al Napoli, per Immobile è vicino il rinnovo con la… - sscalcionapoli1 : Accostato al Napoli, Sarr lascerà il Nizza: “Non rinnovo e non ho preferenze per il futuro” - zazoomblog : Accostato al Napoli Sarr lascerà il Nizza: Non rinnovo e non ho preferenze per il futuro - #Accostato… - CampoRaffaele : La mia intervista a Helder #Cristovao - ex difensore di #Benfica e #PSG - relativamente a Luka #Jovic, suo giocator… -

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli Accostato al Napoli, per Immobile è vicino il rinnovo con la Lazio: pronta la fascia da capitano CalcioNapoli24 Accostato al Napoli, ag. Karbownik: "Tante squadre europee interessate a lui"

Le big del calcio europeo seguono Michal Karbownik, laterale mancino classe 2001 del Legia Varsavia. A confermarlo è lo stesso agente del talento polacco, cercato come raccontato anche dal Napoli, Mar ...

Koulibaly, il Napoli vuole 100 milioni: è asta internazionale

Kalidou Koulibaly, difensore centrale classe 1991 del Napoli e della nazionale senegalese, è pronto ad assurgere al ruolo di uomo mercato in vista della prossima stagione: come riportato da "La Gazzet ...

