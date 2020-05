Accadde oggi: “Ei fu”, il 5 maggio 1821 Napoleone Bonaparte moriva a Sant’Elena (Di martedì 5 maggio 2020) Il 5 maggio del 1821, durante l’esilio nell’isola di Sant’Elena, moriva Napoleone Bonaparte, uomo politico e militare francese tra i più gloriosi e influenti della sua epoca. Dopo aver assunto il potere in Francia nel 1799, si incoronò Imperatore dei francesi nella storica notte del 4 dicembre 1804. Napoleone è considerato il più grande stratega di tutti i tempi, qualità che lo portò ad assoggettare un’enorme area dell’Europa continentale. Fu la disastrosa campagna di Russia del 1812 a decretarne la rovina, portandolo ad abdicare nel 1814 e a costringerlo ad un primo esilio all’Isola d’Elba. Tornato a Parigi nel 1815, riuscì a riprendere il potere per i famosi “cento giorni”, ma con la battaglia di Waterloo, fu sconfitto ... Leggi su meteoweb.eu Accadde oggi : 71 anni fa la tragedia di Superga

Accadde oggi : il 4 maggio 1949 lo schianto contro la collina di Superga - così finiva in tragedia la leggenda del Grande Torino [FOTO]

Accadde oggi : il 2 maggio 1519 moriva Leonardo (Di martedì 5 maggio 2020) Il 5del, durante l’esilio nell’isola di Sant’Elena,, uomo politico e militare francese tra i più gloriosi e influenti della sua epoca. Dopo aver assunto il potere in Francia nel 1799, si incoronò Imperatore dei francesi nella storica notte del 4 dicembre 1804.è considerato il più grande stratega di tutti i tempi, qualità che lo portò ad assoggettare un’enorme area dell’Europa continentale. Fu la disastrosa campagna di Russia del 1812 a decretarne la rovina, portandolo ad abdicare nel 1814 e a costringerlo ad un primo esilio all’Isola d’Elba. Tornato a Parigi nel 1815, riuscì a riprendere il potere per i famosi “cento giorni”, ma con la battaglia di Waterloo, fu sconfitto ...

RaiNews : 'Io salvo le persone, se sono ebree o musulmane o di altre religioni a me non importa niente. A me interessa la vit… - JuventusTV : ??? Accadde oggi: 2018 ?? Inter-Juventus 2-3 La grande rimonta di San Siro ?? On demand, qui ??… - Inter_TV : ?? | ACCADDE OGGI 1?3? anni fa ?? @SerieA @Inter ?? Empoli 3? - 1? Arriva l'ultimo gol ?? in nerazzurro ???? del Chi… - spidermac : Accadde oggi: iTunes Music Store più di un milione di brani venduti nella prima settimana - Annuccell : RT @padrepioitalia: ?? Accadde oggi - 5 maggio 1956 ? ? Si inaugura la Casa Sollievo della Sofferenza, considerata da Padre Pio “la pupilla… -

Ultime Notizie dalla rete : Accadde oggi Accadde oggi – 4 maggio 1965, ko indolore a Liverpool: con il 3-0 del ritorno l’Inter va in finale di Coppa Campioni passioneinter.com Accadde oggi: 71 anni fa la tragedia di Superga

Ricorre oggi il 71° anniversario della tragedia di Superga: il 4 maggio 1949 il Grande Torino scomparve in un tragico incidente aereo Erano gli anni Quaranta e in Italia c’era una squadra di ‘invincib ...

Oggi 4 maggio è lo Star Wars Day

Star Wars Day, l’evento mondiale nato spontaneamente dai fan per celebrare la saga galattica più amata di sempre: dieci curiosità Oggi è lo Star Wars Day e tutti i fan della saga sono decisamente pres ...

Ricorre oggi il 71° anniversario della tragedia di Superga: il 4 maggio 1949 il Grande Torino scomparve in un tragico incidente aereo Erano gli anni Quaranta e in Italia c’era una squadra di ‘invincib ...Star Wars Day, l’evento mondiale nato spontaneamente dai fan per celebrare la saga galattica più amata di sempre: dieci curiosità Oggi è lo Star Wars Day e tutti i fan della saga sono decisamente pres ...