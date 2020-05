Abitare il silenzio la grande sfida dell’uomo contemporaneo (Di martedì 5 maggio 2020) silenzio. Mai come in queste settimane si è usato tanto questo termine. Il silenzio delle strade e delle piazze, il silenzio dei volti e delle immagini. Quante parole per dire l’assenza di parole. E quasi sempre il silenzio, detto o scritto, è stato definito con diversi aggettivi (a volte scontati e non privi di retorica), come: irreale o sospeso. Eppure mai prima di questi giorni le nostre città sono state abitate da un silenzio realissimo e pesante come un macigno. Persino incontrando sotto casa o al supermercato vicini e conoscenti, oltre a qualche parola di circostanza, nei loro occhi sopra le mascherine si intravedeva la poca voglia, persino il disagio, comprensibile, di intrattenersi in discorsi. Forse per la prima volta abbiamo sperimentato cosa rappresenti davvero il silenzio, che non è solo assenza di suoni. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 maggio 2020). Mai come in queste settimane si è usato tanto questo termine. Ildelle strade e delle piazze, ildei volti e delle immagini. Quante parole per dire l’assenza di parole. E quasi sempre il, detto o scritto, è stato definito con diversi aggettivi (a volte scontati e non privi di retorica), come: irreale o sospeso. Eppure mai prima di questi giorni le nostre città sono state abitate da unrealissimo e pesante come un macigno. Persino incontrando sotto casa o al supermercato vicini e conoscenti, oltre a qualche parola di circostanza, nei loro occhi sopra le mascherine si intravedeva la poca voglia, persino il disagio, comprensibile, di intrattenersi in discorsi. Forse per la prima volta abbiamo sperimentato cosa rappresenti davvero il, che non è solo assenza di suoni.

