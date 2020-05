“A Pavia 400 volontari pronti a donare il plasma” Ma la burocrazia glielo impedisce

(Di martedì 5 maggio 2020), 5 mag – Quattrocentoil loro plasma e salvare altrettante vite dalle manifestazioni più virulente del Covid-19 con la tecnica della plasmaterapia. Sono tanti, secondo il sindaco di Robbio (Pv) i cittadini che nelle scorse settimane si sono dichiarati disponibili a diventare «vaccini umani»: ma la. Lo riferisce ad Agi lo stesso primo cittadino del comune, Roberto Francese: «Vogliono uccidere 400 persone perché il protocollo prevede che vadano bene solo i test fatti dalla Diasorin, unica accreditata dalla Regione». La Diasorin, una società privata, che opera nei segmenti dell’immunodiagnostica e della diagnostica molecolare. È a capo di un gruppo composto da 26 società e 4 succursali estere e produce i propri test in 5 siti produttivi dislocati in ...

LucaBurnout : RT @IlPrimatoN: Il protocollo prevede che siano validi solo i test sierologici fatti dalla Diasorin, unica ditta accreditata dalla Regione… - Vincenz90668603 : RT @IlPrimatoN: Il protocollo prevede che siano validi solo i test sierologici fatti dalla Diasorin, unica ditta accreditata dalla Regione… - MalaspinaDavide : RT @IlPrimatoN: Il protocollo prevede che siano validi solo i test sierologici fatti dalla Diasorin, unica ditta accreditata dalla Regione… - IlPrimatoN : Il protocollo prevede che siano validi solo i test sierologici fatti dalla Diasorin, unica ditta accreditata dalla… - 04Carmen20 : 'Ho 400 'vaccini umani' ma non possono donare il plasma” Hanno tutti espresso la volontà di donare il loro plasma… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia 400

Il Primato Nazionale

Edison, in queste settimane di emergenza da Covid-19, prosegue concretamente il suo impegno di vicinanza e collaborazione con le comunità e i territori in cui opera e annuncia di aver raccolto200 mila ...Sull’Isola del Giglio non ci si ammala di Covid-19: da uno studio coordinato dall’Università di Milano emerge come la popolazione sia particolarmente resistente al coronavirus. Dopo screening a tappet ...