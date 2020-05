5 stelle frenano la Bellanova sulla regolarizzazione del lavoro sommerso

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 maggio 2020) È arrivato il momento dei sommersi. L’emergenza Coronavirus li ha fatti entrare finalmente in scena poiché esclusi da ogni tipo di sussidio. In queste ore si sta provando infatti a regolarizzare, già nel decreto maggio che approderà in Consiglio dei ministri tra mercoledì e giovedì, gli invisibili, i lavoratori stranieri in nero, agricoltori, colf e badanti, sfruttati e indispensabili per l’economica. Ma loro malgrado sono finiti al centro dell’ennesimo scontro politico all’interno della maggioranza con il Movimento 5che sta provando in tutti i modi a far saltare l’accordo di massima raggiunto da Italia Viva, Partito democratico con il consenso del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.Quest’ultima opta però per un inserimento graduale con numeri più contenuti. Circa 250-300mila ...