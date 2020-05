31 anni fa la monetina e la sceneggiata di Meneghin che Milano non ricorda mai (Di martedì 5 maggio 2020) Dici monetina e pensi ad Alemao. Eppure un anno prima, ovvero il 6 maggio di 31 anni fa, una monetina molto meno celebrata dai media (e mai ritrovata), decise probabilmente uno scudetto del basket, poi rimasto nella storia soprattutto per le polemiche seguite alla finalissima. Si era a Pesaro, semifinale di andata campionato 1988-89 tra la favoritissima Scavolini di Valerio Bianchini (campione d’Italia e prima classificata nella regular-season) e la Philips Olimpia Milano di Meneghin e D’Antoni. 31 anni fa la serie di semifinale si decideva ancora con due partite su tre. La Scavolini stava giocando benissimo e stava tenendo a bada la corazzata milanese. Ma alla fine del primo tempo Meneghin si accasciò a terra, accusando di aver sentito “un colpo secco alla testa, come una sassata”, come riferì l’articolo di Repubblica ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 maggio 2020) Dicie pensi ad Alemao. Eppure un anno prima, ovvero il 6 maggio di 31fa, unamolto meno celebrata dai media (e mai ritrovata), decise probabilmente uno scudetto del basket, poi rimasto nella storia soprattutto per le polemiche seguite alla finalissima. Si era a Pesaro, semifinale di andata campionato 1988-89 tra la favoritissima Scavolini di Valerio Bianchini (campione d’Italia e prima classificata nella regular-season) e la Philips Olimpiadie D’Antoni. 31fa la serie di semifinale si decideva ancora con due partite su tre. La Scavolini stava giocando benissimo e stava tenendo a bada la corazzata milanese. Ma alla fine del primo temposi accasciò a terra, accusando di aver sentito “un colpo secco alla testa, come una sassata”, come riferì l’articolo di Repubblica ...

