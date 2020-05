20 bellissimi motivi per tornare in Italia quando tutto sarà finito (secondo il Telegraph) (Di martedì 5 maggio 2020) Persone, luoghi, arte, buon cibo: il britannico Telegraph elogia l’Italia e invita i propri lettori a tornare a visitarla, una volta che l’emergenza sanitaria sarà finita e si potrà tonare a viaggiare.Il quotidiano inglese elenca 20 motivi per cui è bene scegliere le bellezze Italiane, ma aggiunge: “Venti, così pochi? Nessun altro Paese - spiega l’autore dell’articolo - ha tante ricchezze e una combinazione di arte, cultura, cibo, vino, moda, teatro, persone e paesaggi che non ha eguali e neppure una combinazione così efficace di antico e moderno, bello e seducente”. Sul podio troviamo:1. La genteIn cima alla classifica Tim Jepson, autore dell’articolo, mette gli Italiani perché “non si può amare un Paese senza amare la sua gente. Anche se in ogni regione ognuno ha le proprie ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 maggio 2020) Persone, luoghi, arte, buon cibo: il britannicoelogia l’e invita i propri lettori aa visitarla, una volta che l’emergenza sanitaria sarà finita e si potrà tonare a viaggiare.Il quotidiano inglese elenca 20per cui è bene scegliere le bellezzene, ma aggiunge: “Venti, così pochi? Nessun altro Paese - spiega l’autore dell’articolo - ha tante ricchezze e una combinazione di arte, cultura, cibo, vino, moda, teatro, persone e paesaggi che non ha eguali e neppure una combinazione così efficace di antico e moderno, bello e seducente”. Sul podio troviamo:1. La genteIn cima alla classifica Tim Jepson, autore dell’articolo, mette glini perché “non si può amare un Paese senza amare la sua gente. Anche se in ogni regione ognuno ha le proprie ...

