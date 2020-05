Virus, l’affondo di Trump contro la Cina. Liguori: i tecnici di Wuhan tutti morti o spariti ma spunterà un sopravvissuto (Di lunedì 4 maggio 2020) La Cina ha commesso ”un errore terribile”, in quanto ha ”cercato di nascondere” il coronaVirus, non riuscendoci. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump condividendo l’ipotesi del suo Segretario di Stato Mike Pompeo. Il Covid-19 secondo gli Usa sarebbe uscito da un laboratorio cinese a Wuhan. Trump: faremo un rapporto molto dettagliato A riguardo, rispondendo alle domande di Fox News ha promesso che gli Stati Uniti redigeranno un rapporto ”esaustivo”. Aggiungendo di non avere dubbi sul fatto che Pechino abbia ingannato il mondo sulla reale portata della pandemia. ”Faremo un rapporto molto dettagliato su ciò che pensiamo sia successo”, ha dichiarato Trump. E ha aggiunto: ”Personalmente penso che abbiano commesso un terribile errore. Hanno provato a nasconderlo, hanno provato a spegnerlo”. E ancora: ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - l’affondo di Trump all’OMS : “Perché ha ignorato l’email delle autorità di Taiwan a fine dicembre?”

