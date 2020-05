Villa Pamphili, trovato ferito un cucciolo di volpe (Di lunedì 4 maggio 2020) Un cucciolo di volpe è stato rinvenuto questo pomeriggio nei presso del laghetto del Giglio a Villa Pamphili. A recuperarlo, una frequentatrice della Villa, che resasi subito conto delle precarie condizioni di salute del piccolo, è riuscita a portarlo da un veterinario esperto di animali selvatici. Si tratta di una giovane femmina, che dalle prime notizie, sembrerebbe aver subito un forte trauma, probabilmente in seguito ad una aggressione da parte di cani lasciati liberi, come già accaduto in passato. Per questa notte l’animale resterà in osservazione presso lo studio veterinario dove le sono state somministrate le prime cure, mentre domani verrà portata al Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU. Bisognera aspettare le prossime ore per accertare le cause del brutto incidente e le sue condizioni di salute. La notizia – ... Leggi su ilcorrieredellacitta Tra disubbidienti - ignari e poliziotti. Una mattinata a Villa Pamphili ai tempi del Covid-19 (Di lunedì 4 maggio 2020) Undiè stato rinvenuto questo pomeriggio nei presso del laghetto del Giglio a. A recuperarlo, una frequentatrice della, che resasi subito conto delle precarie condizioni di salute del piccolo, è riuscita a portarlo da un veterinario esperto di animali selvatici. Si tratta di una giovane femmina, che dalle prime notizie, sembrerebbe aver subito un forte trauma, probabilmente in seguito ad una aggressione da parte di cani lasciati liberi, come già accaduto in passato. Per questa notte l’animale resterà in osservazione presso lo studio veterinario dove le sono state somministrate le prime cure, mentre domani verrà portata al Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU. Bisognera aspettare le prossime ore per accertare le cause del brutto incidente e le sue condizioni di salute. La notizia – ...

Ultime Notizie dalla rete : Villa Pamphili Villa Pamphili, riapertura da incubo: "Erba alta fino alle ginocchia" TerzoBinario.it Coronavirus Fase 2 diretta: a Roma file in metro, più traffico e passeggeri a Termini

La fase 2 è ufficialmente cominciata. Da oggi - con tutte le dovute precuazioni - nelle città italiane si torna lentamente alla normalità. Più auto in giro a Roma e più passeggeri in transito stamatti ...

Villa Pamphili, riapertura da incubo: “Erba alta fino alle ginocchia”

“Erba alta fino alle ginocchia e degrado ben conservato. Questa la situazione che i romani hanno trovato questa mattina a Villa Pamphili. Dove, dopo due mesi di chiusura, nulla sembra essere cambiato, ...

La fase 2 è ufficialmente cominciata. Da oggi - con tutte le dovute precuazioni - nelle città italiane si torna lentamente alla normalità. Più auto in giro a Roma e più passeggeri in transito stamatti ... "Erba alta fino alle ginocchia e degrado ben conservato. Questa la situazione che i romani hanno trovato questa mattina a Villa Pamphili. Dove, dopo due mesi di chiusura, nulla sembra essere cambiato, ...