Vieni da me, Martina Stella confessa: “Ho trovato il mio principe” (Di lunedì 4 maggio 2020) Vieni da me, Martina Stella confessa a Caterina Balivo: “Ho trovato il mio principe” Il talk show di Caterina Balivo Vieni da me è finalmente ritornato in diretta nel segmento post-prandiale di Rai 1 e subito con ospiti di assoluto rilievo. Dopo Carlo Conti, infatti, la conduttrice ha avviato un collegamento con Martina Stella, che sta trascorrendo la quarantena con sua figlia, una bellissima bambola dai capelli rossi di nome Ginevra, e suo marito. Proprio questo marito un po’ timido, che non vuole mostrarsi alle telecamere mentre aiuta la moglie a sistemare il microfono, è stato al centro dell’intervento in diretta. A un certo punto la Balivo ricorda che in passato la bella Martina fu accostata addirittura al principe Harry, lasciano molti increduli nonostante quest’ultimo abbia poi effettivamente spostato un’altra attrice di origini ... Leggi su lanostratv (Di lunedì 4 maggio 2020)da me,a Caterina Balivo: “Hoil mio principe” Il talk show di Caterina Balivoda me è finalmente ritornato in diretta nel segmento post-prandiale di Rai 1 e subito con ospiti di assoluto rilievo. Dopo Carlo Conti, infatti, la conduttrice ha avviato un collegamento con, che sta trascorrendo la quarantena con sua figlia, una bellissima bambola dai capelli rossi di nome Ginevra, e suo marito. Proprio questo marito un po’ timido, che non vuole mostrarsi alle telecamere mentre aiuta la moglie a sistemare il microfono, è stato al centro dell’intervento in diretta. A un certo punto la Balivo ricorda che in passato la bellafu accostata addirittura al principe Harry, lasciano molti increduli nonostante quest’ultimo abbia poi effettivamente spostato un’altra attrice di origini ...

