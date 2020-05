Vieni da Me, Caterina Balivo ritorna commossa: «In momenti difficili come questi divertirci assieme è una delle parti più nobili del nostro lavoro» – Video (Di lunedì 4 maggio 2020) Caterina Balivo - Vieni da Me Dopo quasi due mesi di stop, dovuti all’emergenza Coronavirus, anche per Caterina Balivo è arrivato il momento di tornare in video. Assente su Rai1 dallo scorso 13 marzo, giorno in cui è andato in onda l’ultimo appuntamento di Vieni da Me, la conduttrice campana è ritornata infatti alla guida del suo programma, senza nascondere un pizzico di emozione. Salutati gli ospiti fissi della trasmissione, la Balivo ha scelto di fare una premessa prima collegarsi via web con Carlo Conti: “Questa mattina, dopo quasi due mesi, ho ripreso la mia macchina, ho attraversato Roma. Sono arrivata qui, una Roma ancora impaurita, semivuota, ma bella, bellissima. Anzi, più bella che mai. Vi dico la verità: ho riflettuto alle tante cose che ho imparato in questo periodo. Ho imparato a guardare in faccia la sofferenza, senza ... Leggi su davidemaggio Vieni da Me - Caterina Balivo torna in tv : inizio con le lacrime

Vieni da me - Caterina Balivo si commuove : “Ho imparato a soffrire”

Caterina Balivo torna a Vieni da me e non nasconde le lacrime (Di lunedì 4 maggio 2020)da Me Dopo quasi due mesi di stop, dovuti all’emergenza Coronavirus, anche perè arrivato il momento di tornare in video. Assente su Rai1 dallo scorso 13 marzo, giorno in cui è andato in onda l’ultimo appuntamento dida Me, la conduttrice campana èta infatti alla guida del suo programma, senza nascondere un pizzico di emozione. Salutati gli ospiti fissi della trasmissione, laha scelto di fare una premessa prima collegarsi via web con Carlo Conti: “Questa mattina, dopo quasi due mesi, ho ripreso la mia macchina, ho attraversato Roma. Sono arrivata qui, una Roma ancora impaurita, semivuota, ma bella, bellissima. Anzi, più bella che mai. Vi dico la verità: ho riflettuto alle tante cose che ho imparato in questo periodo. Ho imparato a guardare in faccia la sofferenza, senza ...

Noovyis : (“Cosa mi succede”. Caterina Balivo, accade a poche ore da Vieni da me. La conduttrice lo confessa a tutti) Playhi… - zazoomblog : Caterina Balivo si commuove a Vieni da me: le lacrime in diretta - #Caterina #Balivo #commuove #Vieni - zazoomnews : Caterina Balivo torna a Vieni da me e non nasconde le lacrime - #Caterina #Balivo #torna #Vieni - tvblogit : Vieni da Me, Caterina Balivo si commuove al rientro in studio (video) - zazoomblog : Vieni Da Me: Caterina Balivo si commuove in diretta – VIDEO - #Vieni #Caterina #Balivo #commuove -