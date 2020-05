Vieni da me, Caterina Balivo già in studio pronta per un nuovo inizio (Foto) (Di lunedì 4 maggio 2020) Caterina Balivo già da ieri studiava il copione per la puntata di oggi di Vieni da me ma con l’attenzione e l’ansia di chi da due mesi era lontana dalla tv (Foto). In queste lunghe settimane di quarantena la Balivo ha anche imparato a cucinare qualcosina, ha apprezzato ogni momento trascorso con calma con i suoi figli ma oggi si torna al lavoro. “Mamma perché ti vesti così strana?” le ha detto sua figlia Cora questa mattina durante la colazione. La piccola si era abituata a vederla in abiti più comodi. Poco dopo le 10 la conduttrice era già in studio per le prove di Vieni da me, pronta per le 14. Sembra passato tantissimo tempo dalle ultime puntate prima dello stop al programma a causa dell’emergenza sanitaria. Era diventato troppo complicato gestire tutto, non solo gli ospiti ma anche l’emozione di Caterina Balivo. ... Leggi su ultimenotizieflash Caterina Balivo "ci rivediamo a Vieni da me"/ "Ho l'ansia come se fosse un esame"

