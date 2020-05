Vieni da me, Caterina Balivo confessa: “Dopo due mesi ho un po’ d’ansia” (Di lunedì 4 maggio 2020) Caterina Balivo sul ritorno in tv di Vieni da me confessa: “Dopo due mesi ho un po’ d’ansia” Vieni da me ritorna in onda oggi, 4 maggio, dopo essersi fermato il 13 marzo per l’emergenza del coronavirus. Caterina Balivo, in questi giorni ha più volte ammesso di essere preoccupata per il suo rientro. La situazione in Italia continua ad essere delicata ed il suo è un programma d’intrattenimento leggero che potrebbe cozzare con il clima che c’è fuori. Dall’altra parte però è anche vero il contrario, in una situazione del genere si potrebbe staccare la spina guardano proprio questo tipo di trasmissioni. La conduttrice,tuttavia, ieri in alcune stories ha spiegato il suo stato d’animo: “Ho un po’ d’ansia mi sento un po’ arrugginita dopo 2 mesi” Vieni da me torna in onda, ... Leggi su lanostratv Vieni da me : torna Caterina Balivo e si prepara così

Caterina Balivo studia il copione di Vieni da me e confessa… | Video

Caterina Balivo prima di Vieni da Me confessa : “Vorrei andare a…” (Di lunedì 4 maggio 2020)sul ritorno in tv dida me: “Dopo dueho un po’ d’ansia”da me ritorna in onda oggi, 4 maggio, dopo essersi fermato il 13 marzo per l’emergenza del coronavirus., in questi giorni ha più volte ammesso di essere preoccupata per il suo rientro. La situazione in Italia continua ad essere delicata ed il suo è un programma d’intrattenimento leggero che potrebbe cozzare con il clima che c’è fuori. Dall’altra parte però è anche vero il contrario, in una situazione del genere si potrebbe staccare la spina guardano proprio questo tipo di trasmissioni. La conduttrice,tuttavia, ieri in alcune stories ha spiegato il suo stato d’animo: “Ho un po’ d’ansia mi sento un po’ arrugginita dopo 2da me torna in onda, ...

GenteVipNews : «Caterina Balivo» torna in tv, riparte Vieni da me - zazoomblog : Caterina Balivo prima di Vieni da Me confessa: “Vorrei andare a…” - #Caterina #Balivo #prima #Vieni - bnotizie : Caterina Balivo: `A Vieni da Me sorrisi forzati. Dovremo cambiare` - zazoomnews : Caterina Balivo prima di Vieni da Me confessa: “Vorrei andare a…” - #Caterina #Balivo #prima #Vieni - Cicodecuba1 : @caterinabalivo Ciao Caterina,siamo contenti che domani torni con il tuo programma Vieni da me, il tuo format su In… -