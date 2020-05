VIDEO – 36 chili d’oro e 660mila € | dalle tasse italiane ai conti svizzeri

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 4 maggio 2020) La Guardia di Finanza di Como, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Como, ha svolto complesse indagini che hanno permesso di portare alla luce “un sodalizio criminale dedito al riciclaggio dei proventi dei delitti tributari e del commercio abusivo di oro, mediante il trasferimento fraudolento di valuta in contanti nonché di oro da investimento coniato in monete, da e per la Svizzera”. Il Comando provinciale lariano della Guardia di Finanza rende noti i particolari dell’importante operazione: “I risultati raggiunti dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como si riassumono in queste cifre: arresto di due persone in flagranza di reato e denuncia a piede libero di complessive 19 persone nonché il sequestro di 36 chilogrammi di oro (in forma di lingotti o di ...