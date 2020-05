Vicenza, il professore di storia dell’arte Villa indagato per falso ideologico e truffa: ha avuto 58mila euro di ‘retribuzioni non spettanti’ (Di lunedì 4 maggio 2020) Giovanni Carlo Federico Villa, docente di storia dell’arte moderna e museologia all’università di Bergamo e curatore di mostre, è indagato per i reati di truffa aggravata e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L’indagine è stata svolta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza nell’ambito delle verifiche sul rispetto della normativa, riguardo l’incompatibilità e il cumulo degli incarichi nel pubblico impiego. Nel mirino degli inquirenti c’erano le prestazioni fornite da Villa per l’amministrazione comunale di Vicenza. Come il fattoquotidiano.it aveva riportato un anno fa, era emerso che il professore, attraverso una società a lui riconducibile, aveva reso prestazioni professionali con scopo di lucro a beneficio di altre imprese, per organizzare eventi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) Giovanni Carlo Federico, docente didell’arte moderna e museologia all’università di Bergamo e curatore di mostre, èper i reati diaggravata e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L’indagine è stata svolta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dinell’ambito delle verifiche sul rispetto della normativa, riguardo l’incompatibilità e il cumulo degli incarichi nel pubblico impiego. Nel mirino degli inquirenti c’erano le prestazioni fornite daper l’amministrazione comunale di. Come il fattoquotidiano.it aveva riportato un anno fa, era emerso che il, attraverso una società a lui riconducibile, aveva reso prestazioni professionali con scopo di lucro a beneficio di altre imprese, per organizzare eventi ...

