Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 17 | 45

(Di lunedì 4 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 4 MAGGIOORE 17.35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAANCHE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO ECCETTO SU VIA CASILINA, INCOLONNAMENTI TRA TORRE GAIA E LAGHETTO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SITUAZIONE ANALOGA SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZE, PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONE DITRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ORTE FIUMICINO IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA,MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO ANCHE SULLA LINEAVELLETRI ...