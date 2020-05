Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 3 MAGGIOORE 8.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E USCITA A24TERAMO, MENTRE IN INTERNA CODE USCITA FLAMINIA DOVE SONO ATTIVI LAVORI SULLA VIA FLAMINIA DALLE ORE 8 ALLE 18 FINO FINO AL 24 MAGGIO TRA RACCORDO E CENTRO RAI BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA NEI DUE SENSI ALTEZZA VIA DI TORRENOVA RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO POTENZIATE LINEE TRENITALIA, COTRAL E ATAC SERVIZIO ATTIVO DALLE 5:30 FINO ALLE ORE 23:30 NON PRENDERE I MEZZI PUBBLICI CON FEBBRE ALTA PIU DI 37.5 RAFFORZATI ...