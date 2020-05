Versilia: oltre 350 stabilimenti balneari aprono un’ora per protesta contro il governo (Di lunedì 4 maggio 2020) Per un'ora gli stabilimenti balneari della Versilia sono rimasti aperti, senza alcun cliente all'interno, per protestare contro la mancata apertura per la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 maggio 2020) Per un'ora glidellasono rimasti aperti, senza alcun cliente all'interno, perrela mancata apertura per la fase 2 dell'emergenza coronavirus.

