Vent' anni fa il virus ' Iloveyou' infettò milioni di pc

Sono passati vent'anni da quando il virus 'Iloveyou' infettò milioni di pc. Una presunta lettera d'amore in allegato era in realtà il passpartout che dava accesso alla rubrica del destinatario, uno de ...

L’ex diva sexy parla del suo ritiro in casa ancora prima del lockdown e di “Ratched”, la nuova serie in preparazione L’intervista ...

