Venezuela, ex ufficiale ed ex militare Usa: "Attacco dalla Colombia per far cadere Maduro". Il governo: "Sventata invasione via mare" (Di lunedì 4 maggio 2020) "Stiamo attaccando dalla Colombia, ci serve il vostro aiuto". In un video l'ex ufficiale della Guardia Nazionale Venezuelana, Javier Nieto Quintero e l'ex 'Green Beret' Usa, Jordan Goudreau, hanno annunciato l'avvio della "Operation Gideon" per far cadere il governo di Nicolas Maduro. L'obiettivo, stando ai due militari, è quello di catturare alti funzionari del governo. "Unitevi a noi", hanno detto rivolti ai soldati Venezuelani. Goudreau ha parlato al Washington Post. L'ex membro delle forze speciali, 43enne, reduce dalle guerre in Iraq e Afghanistan ora titolare di una società di sicurezza in Florida, ha spiegato che l'operazione coinvolge 60 militari, infiltrati in Venezuela via terra e via mare. Al momento ci sarebbero già stati scontri a fuoco a Caracas, scrive il quotidiano ...

