Veneto riparte, Zaia: «Oggi è un po' un liberi tutti». Oggi solo 58 nuovi positivi (Di lunedì 4 maggio 2020) Fase 2, il governatore del Veneto Luca Zaia: «In questa settimana o in 10 giorni ci giochiamo il futuro». «Oggi iniziamo un percorso di sorveglianza estrema -... Leggi su ilmattino Fase 2 Veneto - il piano della ripartenza : le attività già aperte

Coronavirus - dal Covid Manager alla lista di 10 indicazioni : la Regione Veneto studia un piano per le aziende in vista della ripartenza (Di lunedì 4 maggio 2020) Fase 2, il governatore delLuca: «In questa settimana o in 10 giorni ci giochiamo il futuro». «iniziamo un percorso di sorveglianza estrema -...

Notiziedi_it : Veneto riparte, Zaia: «Oggi è un po’ un liberi tutti». Oggi solo 58 nuovi positivi - bizcommunityit : Veneto riparte, Zaia: «Oggi è un po' un liberi tutti». Oggi solo 58 nuovi positivi - FI_Veneto : RT @Marin63Marco: Non facciamo polemiche ma proposte concrete. Ma non si può tacere davanti a certe performance... Ieri da Bonafede ad Azzo… - cescon_maurizio : Il presidente del Veneto Luca Zaia: 'In questi 10 giorni ci giochiamo tutto, se il contagio riparte, si chiude un'a… - Notiziedi_it : Veneto riparte, Zaia: «Oggi è un po' un liberi tutti». Oggi solo 58 nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto riparte Veneto riparte, Zaia: «Oggi è un po' un liberi tutti». Oggi solo 58 nuovi positivi Il Messaggero Coronavirus, la Fase 2 dell'Italia. Si riparte tra file ai bar per il caffè d'asporto

Roma, 4 maggio 2020 - L'Italia riparte dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus. Primo banco di prova per la Fase 2 i mezzi di trasporto. Debutto con pochi passeggeri sulla metropolitana di Roma: ...

In Abruzzo il tennis riparte a metà: la testimonianza del giorno 1

Con l'inaugurazione della fase 2, riparte anche l’Italia del tennis. I prima e seconda categoria, da oggi 4 maggio, potranno tornare in campo in tutta la penisola; in Sicilia, Sardegna, Veneto e Abruz ...

Roma, 4 maggio 2020 - L'Italia riparte dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus. Primo banco di prova per la Fase 2 i mezzi di trasporto. Debutto con pochi passeggeri sulla metropolitana di Roma: ...Con l'inaugurazione della fase 2, riparte anche l’Italia del tennis. I prima e seconda categoria, da oggi 4 maggio, potranno tornare in campo in tutta la penisola; in Sicilia, Sardegna, Veneto e Abruz ...