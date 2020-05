Vasco Rossi ha un figlio bellissimo: il 29enne Luca conquista il web [FOTO] (Di lunedì 4 maggio 2020) I tre figli di Vasco Rossi Senza ombra di dubbio Vasco Rossi rappresenta il rock italiano in tutto il mondo. Nella sua lunga carriera il professionista ha collaborato con artisti internazionali e ha un seguito di milioni di fan. Il cantante di Zocca può contare anche della presenza della sua famiglia e in particolare dei figli, visto che ne ha tre. Il più piccolo, ovvero il terzogenito Luca è una 29enne ed è l’unico che ha avuto dalla compagna Laura Schmidt. I due formano una coppia da oltre 30 anni, ovvero dal 1987. Il ragazzo che è molto affascinante, ha anche due fratelli più grandi avuto dal rocker nel 1986: Davide e Lorenzo. Il ragazzo è venuto al mondo da una storia d’amore complicata tra Vasco e Gabri, una giovane fiamma del cantautore. Quest’ultimo lo ha riconosciuto solamente nel 2003 dopo aver effettuato degli ... Leggi su kontrokultura Concerto primo maggio 2020 artisti - Vasco Rossi - Meta Moro - Francesco Gabbani e Bugo senza Morgan

