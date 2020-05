Vanity Fair sbarca in televisione (Di lunedì 4 maggio 2020) Il problema delle serie televisive, come quello dei grandi romanzi, è la mancanza dei protagonisti quando si arriva all’ultima puntata, alla pagina finale. E non importa che siano buoni o cattivi: all’ultimo episodio dell’ultima stagione, spesso a notte fonda e con tante ore di sonno perse, gli attori e le attrici che ci hanno fatto ridere, piangere, pensare o arrabbiare ci mancano tantissimo. Per ovviare a questo sentimento, per rivedere le serie che ci sono piaciute o quelle di cui abbiamo molto sentito parlare, dall’8 al 28 maggio sul canale 111 arriva Sky Atlantic Confidential, un nuovo canale powered by Vanity Fair. Leggi su vanityfair All’asta su eBay 100 copie di Vanity Fair firmate da Francesco Vezzoli

Vanity Fair - all’asta su eBay 100 copie del numero «L’Italia Siamo Noi» firmate da Francesco Vezzoli

«Vanity Fair» mette all'asta su eBay 100 copie speciali del numero «L'Italia Siamo Noi» (Di lunedì 4 maggio 2020) Il problema delle serie televisive, come quello dei grandi romanzi, è la mancanza dei protagonisti quando si arriva all’ultima puntata, alla pagina finale. E non importa che siano buoni o cattivi: all’ultimo episodio dell’ultima stagione, spesso a notte fonda e con tante ore di sonno perse, gli attori e le attrici che ci hanno fatto ridere, piangere, pensare o arrabbiare ci mancano tantissimo. Per ovviare a questo sentimento, per rivedere le serie che ci sono piaciute o quelle di cui abbiamo molto sentito parlare, dall’8 al 28 maggio sul canale 111 arriva Sky Atlantic Confidential, un nuovo canale powered by Vanity Fair.

crocerossa : Grazie a @VanityFairIt che mette all'asta 100 copie del numero 'L'Italia siamo noi' firmate dall'artista Francesco… - Vistodame : RT @Vistodame: I #congiunti (#AffettiStabili , o più o meno stabili) secondo Francesco Vezzoli, per @FondazionePrada: da domani un nuovo pr… - Vistodame : I #congiunti (#AffettiStabili , o più o meno stabili) secondo Francesco Vezzoli, per @FondazionePrada: da domani un… - j_nr_w : @Fradales @PoliticaPerJedi @MsPaolaD Lui paga l’abbonamento a Vanity Fair, può decidere che cosa sia la bellezza in modo assoluto. - LMonstersITA : @David_Anso Perché Vanity Fair e RTL gli hanno chiesto di intervistarla, secondo me perché non volevano mandare nes… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanity Fair Vanity Fair sbarca in televisione Vanity Fair.it Vanity Fair sbarca in televisione

Problema: finisce una serie tv e ci mancano i suoi protagonisti, come si fa? Soluzione: Sky Atlantic Confidential, un nuovo canale dedicato alle storie televisive più appassionanti. In compagnia di Va ...

Paola Di Benedetto, il fidanzato Federico Rossi svela: “Sono sprofondato”

Federico Rossi, cantante noto al pubblico per il sodalizio con Banjamin Mascolo nel duo Benji e Fede, starebbe uscendo da un brutto periodo di crisi. In una intervista a Vanity Fair ha dichiarato che ...

Problema: finisce una serie tv e ci mancano i suoi protagonisti, come si fa? Soluzione: Sky Atlantic Confidential, un nuovo canale dedicato alle storie televisive più appassionanti. In compagnia di Va ...Federico Rossi, cantante noto al pubblico per il sodalizio con Banjamin Mascolo nel duo Benji e Fede, starebbe uscendo da un brutto periodo di crisi. In una intervista a Vanity Fair ha dichiarato che ...