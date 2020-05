Vaccino Coronavirus | Trump | “Possiamo farcela entro fine 2020”

(Di lunedì 4 maggio 2020) Donaldsu unanti: “Stiamo lavorando perladell’anno, se qualcuno dovesse fare prima degli Usa bene uguale”. In merito alla possibile realizzazione di uncontro il, Donaldsi dice fiducioso. Il presidente degli Stati Uniti, parlando durante una videoconferenza dal Lincoln Memorial a Washington, in … L'articolo“Possiamo2020” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Coronavirus, Bill Gates chiama Conte: “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per… - LegaSalvini : GIUSEPPE CONTE 'HA DETTO NO'. DAGOSPIA, BOMBA SUL GOVERNO: IL VACCINO ANTI-CORONAVIRUS POTEVA ESSERE ITALIANO IL VA… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Spallanzani: da luglio via alla sperimentazione del vaccino sull'uomo #Coronavirusitalia… - DanieleCrecchia : RT @MediasetTgcom24: Covid-19: vaccino italiano: gli anticorpi bloccano il virus #coronavirus - antman_i : RT @larenait: una buona notizia...#coroavirus #vaccino #spallanzani -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Coronavirus

Gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell'azienda Takis contro il coronavirus funzionano: in estate la sperimentazione sull'uomo. I test del vaccino italiano contro il coronavirus sull ...Coronavirus, via alla Fase 2: a Milano ci sono le prime file di un centinaio di persone in coda alla stazione Centrale ai controlli per accedere ai treni. Hanno cambiato volto, rispetto a come si era ...