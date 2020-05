Vaccino Coronavirus | sperimentazione sull’uomo allo Spallanzani

(Di lunedì 4 maggio 2020) Buone notizie sul fronteCovid-19.sull’uomodi Roma. Le ultime Dalla Regione Lazio arriva un messaggio importante, un messaggio di speranza per tutti noi: da giugno inizierà ladelcontro ilCovid-19 sull’uomo. Dalla Regione Lazio sono stati investiti 5 milioni di euro. Da giugno dunque inizierà lasull’uomo deldi Roma. Un segnale importante, sperando che l’emergenza finisca presto. Leggi su Calcionews24.com

Sono 4385 gli attuali casi positivi coronavirus nella Regione Lazio. Un numero che conferma come il trend di nuovi contagi sia sceso allo 0,7%. Dopo un sabato in cui si è registrata un numero di casi ...Caro direttore, molti commentatori ed esperti e scienziati e ricercatori affermano giustamente che, nel caso della attuale pandemia, non esistono norme di comportamento «legali» (generalizzate e impos ...