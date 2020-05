Vaccino anti Covid-19, da Castel Romano: «In estate primi test sull’uomo» (Di lunedì 4 maggio 2020) ReiThera Srl oggi ha annunciato i risultati ottenuti dai test del suo Vaccino anti-Covid19 negli animali. La Dott.ssa Stefania Capone (Direttore della Ricerca Preclinica di ReiThera) ha dichiarato che una singola somministrazione di Vaccino ha indotto una forte risposta immunitaria sia per quanto riguarda gli anticorpi contro il Coronavirus, che sono in grado di prevenire l’infezione, sia per quanto riguarda le cellule T che eliminano il virus già entrato nell’organismo. Queste cellule T sono state misurate in gran numero sia nel sangue che nei polmoni, organo bersaglio del virus, e sono pronte a combatterlo. La Dott.ssa Capone ha poi aggiunto: “Questo tipo di ‘doppia’ risposta immunitaria è una caratteristica peculiare del nostro Vaccino che fornisce quindi più armi al sistema immunitario rispetto agli altri vaccini tradizionali ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta L’Italia farà la sua parte destinando 140 milioni alla ricerca per il vaccino anti-Covid. Conte : “La comunità internazionale ha un’unica opzione per sconfiggere il virus : la cooperazione”

La sperimentazione del vaccino italiano contro il Coronavirus fa ben sperare. Ha generato anticorpi e neutralizzato il virus nei topi. I primi test sull’uomo inizieranno dopo l’estate

