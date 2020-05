Vacanze alternative | #iorestointerrazzo

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 maggio 2020) I consigli d'autore per rivalutare e trasformare il balcone in un luogo di villeggiatura in vista di un' estate diversa.Paola e Michele, lei avvocato, lui bancario, entrambi intorno ai 40 anni, si sono fidanzati a distanza, il 17 marzo. La loro storia romantica ha fatto il giro dei social prima, e dei giornali poi. Avviene anche questo al tempo dei domiciliari da Covid-19. E per fortuna.Così l'amore è sbocciato, pomeriggio dopo pomeriggio, durante quei flash mob musicali delle sei che sulle note dell'inno di Mameli, di Morricone e di Volare hanno unito l'Italia scacciapensieri, da Nord a Sud. Paola e Michele, su due terrazzi diversi, senza sfiorarsi, hanno capito di avere molte affinità, si sono piaciuti, corteggiati con la complicità del loro spazio esterno. Una storia shakespeariana, uno spunto per un plot alla Salvatores, in ogni caso un racconto che ha ...