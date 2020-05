USA | Pompeo attacca la Cina | Tante prove che il COVID-19 arrivi dai laboratori di Wuhan

TgLa7 : #coronavirus, #Pompeo: il virus arriva dal laboratorio di Wuhan 'Ci sono numerose prove', dice il segretario di St… - MediasetTgcom24 : Usa, Pompeo: 'Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan, ci sono prove' #coronavirus - Corriere : Il Segretario di Stato Usa Pompeo: «Prove enormi che il virus arrivi dal laboratorio di Wuhan» - giannicuomo : Usa, Pompeo: 'Il virus viene da laboratorio Wuhan' - Max_Q_Patriot : RT @DanieleMeloni80: #Pompeo dice chiaro e tondo che la #Cina ha coglionato il mondo intero sulla diffusione del #Coronavirus. È il segreta… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Pompeo

Ennesimo j’accuse degli Stati Uniti nei confronti della Cina. Ad incolpare questa volta Pechino di aver fabbricato artificialmente il Sars-CoV2, è il segretario di Stato americano Mike Pompeo che in u ...«Ok alla Bundesliga», ma in caso di un nuovo contagio, ad andare in quarantena dovrà essere tutta la squadra e non solo i positivi. Horst Seerhofer, ministro tedesco dell'interno con delega allo sport ...