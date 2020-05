USA | crollano gli ordinativi industriali a marzo

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) –gli ordini all’industria americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese digli ordini hanno evidenziato un calo del 10,3% rispetto al mese precedente, dopo la variazione negativa dello 0,1% di febbraio. Le previsioni degli analisti erano per una discesa del 9,7%. Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono calati del 3,7% facendo peggio dell’1,1% di febbraio (dato rivisto da -0,9%), mentre al netto del settore difesa ha segnato variazione negativa del 16% dopo il -15,8% precedente.

