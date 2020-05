Usa-Cina, la pandemia riaccende la tensione: Trump pensa a nuovi dazi (Di lunedì 4 maggio 2020) Pronta a salire a livelli record l‘asticella della tensione tra Usa e Cina. La “chiave” della prossima e quanto mai probabile escalation sta nelle parole pronunciate ieri dal Segretario di Stato americano Mike Pompeo dopo che nei giorni passati era stato direttamente il Presidente degli Stati Uniti Trump ad alimentare le indiscrezioni. “Ci sono enormi indizi del fatto che è lì che è iniziato”. Ha risposto così il Segretario di Stato americano d una domanda sulla presunta origine all’interno del laboratorio di Wuhan del virus che ha causato la pandemia mondiale. “Abbiamo detto fin dall’inizio che questo virus ha avuto origine a Wuhan, in Cina”, ha dichiarato senza troppi giri di parole intervenendo su AbcNews. Affermazioni pesanti quelle di Pompeo che alimentano ... Leggi su quifinanza Tensioni Usa-Cina piegano le Borse europee. A Piazza Affari giù la galassia Agnelli

