‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari commenta il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. E sulla possibilità di partecipare ad un nuovo reality… (Video) (Di lunedì 4 maggio 2020) Una delle protagoniste di Uomini e Donne è senza ombra di dubbio l’opinionista storica Tina Cipollari che insieme a Gianni Sperti con i loro commenti a volte ironici e a volte pungenti contribuiscono al successo del dating show di Canale 5, specie nei pomeridiani dedicati al Trono Over. Durante una diretta con Simone Di Matteo, suo amico e suo compagno di viaggio nel reality Pechino Express la Cipollari ha risposto ad alcune curiosità di Simone e ad alcune domande dei fan, una fra tutte quella sul suo punto di vista circa il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: Cosa ne penso del ritorno di Giulia De Lellis e Andrea? Io credo che lei nel suo libro ha detto che le corna stanno bene su tutto, io aggiungerei che le corna stanno bene su Giulia a questo punto. Ovviamente è una battuta la mia, perché le voglio bene ma l’amore trionfa ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ : commenti a caldo (4/05/2020)

‘Uomini e Donne’ - Beatrice Valli criticata per avere già tre figli a soli 25 anni : la piccata risposta dell’influencer (Video)

‘Uomini e Donne’ - Beatrice Valli difende la sorella Eleonora dalle critiche! E svela quale tra le sue tre gravidanze è stata meno faticosa (Di lunedì 4 maggio 2020) Una delle protagoniste di Uomini e Donne è senza ombra di dubbio l’opinionista storicache insieme a Gianni Sperti con i loro commenti a volte ironici e a volte pungenti contribuiscono al successo del dating show di Canale 5, specie nei pomeridiani dedicati al Trono Over. Durante una diretta con Simone Di Matteo, suo amico e suo compagno di viaggio nel reality Pechino Express laha risposto ad alcune curiosità di Simone e ad alcune domande dei fan, una fra tutte quella sul suo punto di vista circa ilditraDee Andrea Damante: Cosa ne penso deldiDee Andrea? Io credo che lei nel suo libro ha detto che le corna stanno bene su tutto, io aggiungerei che le corna stanno bene sua questo punto. Ovviamente è una battuta la mia, perché le voglio bene ma l’amore trionfa ...

guerini_lorenzo : Oggi #4maggio per l'@Esercito è il giorno dell’anniversario: 159 anni di storia al servizio del Paese e dei cittadi… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini dell’@Esercito per il 159° Anniversario della costituzione della Forza Armata.… - marcocappato : Per rimediare all'errore del Comitato tecnico di soli uomini hanno inserito anche donne? No: hanno creato anche il… - JohSogos : RT @ZarinaCinzia: #4maggio dedicato a #uomini e #donne dell'@Esercito che da 159 anni difendono #Italia - Cesaria30376066 : RT @nzingaretti: Auguri alle donne e agli uomini dell'@Esercito italiano che anche in queste settimane sono al servizio dell’Italia e dei n… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ 25 APRILE, FU VERA GLORIA? politicamentecorretto.com