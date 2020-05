Una Vita, 4 maggio 2020: anticipazioni puntata di oggi. I segreti di Ursula (Di lunedì 4 maggio 2020) Una Vita, 4 maggio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 4 maggio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Tornata a Calle Acacias, Lucia ha presentato a tutti suo marito Edoardo e suo figlio Mateo. Il bambino fin da piccolo viene seguito da Ursula, che, ora che ha 10 anni è anche la sua istitutrice. Insomma, da quando Lucia e Telmo si sono lasciati, l’ex signora Alday è rimasta con la ragazza, nonostante abbia continuato a parlare con Telmo per via epistolare. Ursula però non ha mai raccontato nulla di Lucia e della sua nuova Vita. Ma perché lo ha fatto? Una volta tornato ad Acacias anche Telmo se lo chiederà. Proprio da lei, che 10 anni prima era stata al suo fianco nel bene e nel male, non si aspettava tutti questi segreti. La ... Leggi su zon Una vita anticipazioni : Telmo e i dubbi su Mateo - è suo figlio? Lucia tace

Una Vita anticipazioni : Maurizio Costanzo svela un retroscena su Genoveva

Boss scarcerati - Aiello (M5S) : «Chiedo scusa - quello che è successo è di una gravità inaudita» (Di lunedì 4 maggio 2020) Una, 4: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 4: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Tornata a Calle Acacias, Lucia ha presentato a tutti suo marito Edoardo e suo figlio Mateo. Il bambino fin da piccolo viene seguito da, che, ora che ha 10 anni è anche la sua istitutrice. Insomma, da quando Lucia e Telmo si sono lasciati, l’ex signora Alday è rimasta con la ragazza, nonostante abbia continuato a parlare con Telmo per via epistolare.però non ha mai raccontato nulla di Lucia e della sua nuova. Ma perché lo ha fatto? Una volta tornato ad Acacias anche Telmo se lo chiederà. Proprio da lei, che 10 anni prima era stata al suo fianco nel bene e nel male, non si aspettava tutti questi. La ...

fedefederossi : Vi voglio bene, da una vita ?? Grazie, solo grazie... ???? - PIERPARDO : Il giorno di #Superga quest'anno coincide con quello della speranza, della ripartenza e con l'omaggio doloroso a un… - RaiTre : “Ogni tanto penso a te È una vita che non ti chiamo o chiami me Può succedere” @LauraPausini Resta in ascolto… - RoyBerardi : RT @claudiocerasa: Perché diffidare delle vestali della Costituzione e del loro al lupo, al lupo! Oggi sono scesi in campo per rimproverare… - vitto_72 : @espressonline @repubblica ci sono però anche i nuovi finti poveri che facevano una vita da ricchi, dichiarando 15,… -