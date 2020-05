UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 5 maggio 2020 (Di lunedì 4 maggio 2020) anticipazioni puntata in replica di Un POSTO al SOLE in onda martedì 5 maggio 2020:Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni e trame puntate dall’11 al 15 maggio 2020Proseguono i tentativi di Guido (Germano Bellavia) di smascherare il losco Virgilio, ma ora per il vigile le cose sembrano mettersi sempre peggio… Aumenta il feeling tra Niko (Luca Turco) e “Micaela”. E così Manuela (Cristiana Dell’Anna) inizia a rendersi conto per davvero che il giovane Poggi non gli è indifferente… Nunzio (Vincenzo Messina) ha fatto una nuova quanto pericolosa conoscenza e ora è in procinto di vivere un momento molto importante… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 5 maggio 2020 su Tv ... Leggi su tvsoap Un Posto al Sole repliche - oggi 4 maggio : Greta si salverà?

