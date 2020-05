Un nuovo positivo nel mondo del calcio? “Basta fare tamponi a tappeto” | l’analisi sulla

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) Le squadre del campionato di Serie A stanno iniziando a riprendere la preparazione, si attendono novità sul ritorno in campo per il campionato. L’aspetto che fa più discutere riguarda la possibilità di continuare a giocare in caso di positività di un calciatore. Affronta l’argomento Massimo Andreoni, docente di malattie infettive all’università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive (SIMIT), come riporta il ‘Corriere dello Sport. “Una proposta fattibile e scientifica per riaprire il campionato in sicurezza per me è la seguente: test sierologici eprima di ripartire,prima di ogni partita e quarantena solo per i casi positivi, tenendo ovviamente tutti gli altri sotto stretto controllo medico per quanto riguarda sintomi di base: ...