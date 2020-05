Un nuovo caso di positività al Covid a San Lorenzo Maggiore (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovo caso di positività al Coronavirus a San Lorenzo Maggiore. A comunicarlo, attraverso la pagina facebook del Comune, è il sindaco Carlo Giuseppe Iannotti. “Vi informo in via ufficiale – l’incipit della comunicazione – che ho appena acquisito la comunicazione di positività al Covid-19 di un nostro concittadino. Seguendo quanto previsto dalla normativa sulla privacy, non verranno divulgati i suoi dati personali. Al nostro concittadino va il nostro più sentito augurio di pronta guarigione, esprimendo la completa disponibilità e solidarietà da parte dell’ amministrazione comunale. Sul nostro territorio, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l’emergenza epidemiologica risulta attivo, con ordinanza emessa in data 11 Marzo 2020. Il C.O.C. si fonda su funzioni di supporto ... Leggi su anteprima24 In Nuova Zelanda nessun nuovo caso di Coronavirus nelle ultime 24 ore

Covid-19 - nuovo caso di positività a San Salvatore Telesino (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUndi positività al Coronavirus a San. A comunicarlo, attraverso la pagina facebook del Comune, è il sindaco Carlo Giuseppe Iannotti. "Vi informo in via ufficiale – l'incipit della comunicazione – che ho appena acquisito la comunicazione di positività al-19 di un nostro concittadino. Seguendo quanto previsto dalla normativa sulla privacy, non verranno divulgati i suoi dati personali. Al nostro concittadino va il nostro più sentito augurio di pronta guarigione, esprimendo la completa disponibilità e solidarietà da parte dell' amministrazione comunale. Sul nostro territorio, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l'emergenza epidemiologica risulta attivo, con ordinanza emessa in data 11 Marzo 2020. Il C.O.C. si fonda su funzioni di supporto ...

