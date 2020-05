Umbria, chiuse le indagini sui presunti concorsi pilotati da politici locali del Pd (Di lunedì 4 maggio 2020) L'ex presidente della Regione l'ex presidente della Region, Catiuscia Marini, l'ex assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, e l'ex sottosegretario, Gian Piero Bocci, accusati di avere creato "una vera e propria rete di sistema per condizionare le selezioni Leggi su repubblica (Di lunedì 4 maggio 2020) L'ex presidente della Regione l'ex presidente della Region, Catiuscia Marini, l'ex assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, e l'ex sottosegretario, Gian Piero Bocci, accusati di avere creato "una vera e propria rete di sistema per condizionare le selezioni

La procura di Perugia ha chiuso l'inchiesta sui presunti concorsi pilotati da esponenti locali del Pd all'ospedale di Perugia. Sono accusati di avere creato "una vera e propria rete di sistema attrave ...

Concorso infermieri pilotato, chiusura indagini anche per il commissario del Santa Maria Andrea Casciari: tre i reati

TERNI Chiusa l'inchiesta della procura di Perugia sui presunti concorsi pilotati all'ospedale di Perugia. L'avviso di conclusione indagini è stato infatti inviato, tra gli altri, all'ex presidente del ...

La procura di Perugia ha chiuso l'inchiesta sui presunti concorsi pilotati da esponenti locali del Pd all'ospedale di Perugia. Sono accusati di avere creato "una vera e propria rete di sistema attrave ...