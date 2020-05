Twilight: Stephenie Meyer annuncia Midnight Sun, nuovo libro della saga (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo la Twilight saga arriva Midnight Sun, il nuovo libro di Stephenie Meyer che riprende la storia che tutti conosciamo, ma raccontandola dal punto di vista di Edward Cullen. La storia di Twilight prosegue: arriva il nuovo libro di Stephenie Meyer, Midnight Sun, attraverso il racconto viene narrato nuovamente, ma questa volta da un'altra prospettiva, quella di Edward Cullen, il personaggio che nei film è interpretato da Robert Pattinson. A 12 anni di distanza dalla pubblicazione di Breaking Dawn, e a 10 dal leak della manoscritto originale di Midnight Sun, Stephenie Meyer ha deciso di completare e riproporre l'opera. Quello che era iniziato più come un esercizio di scrittura per l'autrice è ora diventato un vero e proprio romanzo, addirittura più lungo dell'originale "perché Edward tende a rimuginare troppo ... Leggi su movieplayer Stephenie Meyer annuncia l’uscita di Midnight Sun nuovo capitolo della saga Twilight (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo laarrivaSun, ildiche riprende la storia che tutti conosciamo, ma raccontandola dal punto di vista di Edward Cullen. La storia diprosegue: arriva ildiSun, attraverso il racconto viene narrato nuovamente, ma questa volta da un'altra prospettiva, quella di Edward Cullen, il personaggio che nei film è interpretato da Robert Pattinson. A 12 anni di distanza dalla pubblicazione di Breaking Dawn, e a 10 dal leakmanoscritto originale diSun,ha deciso di completare e riproporre l'opera. Quello che era iniziato più come un esercizio di scrittura per l'autrice è ora diventato un vero e proprio romanzo, addirittura più lungo dell'originale "perché Edward tende a rimuginare troppo ...

soltantochiara : Nel caso ve lo foste perso, Stephenie Meyer ha annunciato un quarto Twilight. Vi consiglio il trending topic su Pat… - sereevotano11 : La storia di #Twilight continua con #midnightsun! Arrivano notizie ufficiali da parte dell'autrice Stephenie Meyer. - AnnaxLGxTS : RT @SarahPatellaro: Il sogno della mia vita si è finalmente avverato ???? Grazie Stephenie Meyer !! Hai reso felice me e tutti i fan di Twil… - shalalalalla : RT @SarahPatellaro: Il sogno della mia vita si è finalmente avverato ???? Grazie Stephenie Meyer !! Hai reso felice me e tutti i fan di Twil… - Aurorasmile13 : RT @SarahPatellaro: Il sogno della mia vita si è finalmente avverato ???? Grazie Stephenie Meyer !! Hai reso felice me e tutti i fan di Twil… -