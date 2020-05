Twilight: Ad Agosto il nuovo libro “Midnight Sun” (Di lunedì 4 maggio 2020) La scrittrice Stephanie Meyer ha annunciato l’uscita di un nuovo libro legato alla saga di Twilight, “Midnight Sun”: trama e curiosità Mentre nel nostro Paese stanno andando in onda i quattro film del franchise cinematografico, la storia d’amore tra Bella ed Edward in Twiligh si arricchisce di un nuovo capitolo libresco. L’autrice Stephanie Meyer ha infatti annunciato per il prossimo 4 Agosto l’uscita del libro “Midnight Sun” che racconta la storia che tutti conosciamo dal punto di vista del vampiro Edward, che al cinema aveva le fattezze di Robert Pattinson: “Questo è un periodo folle e non ero sicura che fosse il momento giusto per fare uscire un libro. Tuttavia, molti di voi lo aspettavano da tempo e non mi sembrava giusto farvi attendere ancora“, ha detto Meyer, intervenuta alla ... Leggi su zon Twilight - esce il nuovo libro della saga : ad agosto arriva Midnight Sun (Di lunedì 4 maggio 2020) La scrittrice Stephanie Meyer ha annunciato l’uscita di unlegato alla saga di, “Midnight Sun”: trama e curiosità Mentre nel nostro Paese stanno andando in onda i quattro film del franchise cinematografico, la storia d’amore tra Bella ed Edward in Twiligh si arricchisce di uncapitolo libresco. L’autrice Stephanie Meyer ha infatti annunciato per il prossimo 4l’uscita del“Midnight Sun” che racconta la storia che tutti conosciamo dal punto di vista del vampiro Edward, che al cinema aveva le fattezze di Robert Pattinson: “Questo è un periodo folle e non ero sicura che fosse il momento giusto per fare uscire un. Tuttavia, molti di voi lo aspettavano da tempo e non mi sembrava giusto farvi attendere ancora“, ha detto Meyer, intervenuta alla ...

