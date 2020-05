Twilight | Ad agosto esce il nuovo capitolo della saga: Midnight Sun (Di lunedì 4 maggio 2020) La scrittrice Stephanie Meyer ha annunciato che il prossimo 4 agosto uscirà il nuovo libro della saga di Twilight: Midnight Sun, la storia dal punto di vista di Edward. Edward e Bella stanno per tornare. Ad annunciarlo la stessa autrice della celebre saga di Twilight, Stephanie Meyer che annuncia l’uscita dell’attesissimo Midnight Sun il 4 … L'articolo Twilight Ad agosto esce il nuovo capitolo della saga: Midnight Sun è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Twilight : Ad Agosto il nuovo libro “Midnight Sun”

Twilight - esce il nuovo libro della saga : ad agosto arriva Midnight Sun (Di lunedì 4 maggio 2020) La scrittrice Stephanie Meyer ha annunciato che il prossimo 4uscirà illibrodiSun, la storia dal punto di vista di Edward. Edward e Bella stanno per tornare. Ad annunciarlo la stessa autricecelebredi, Stephanie Meyer che annuncia l’uscita dell’attesissimoSun il 4 … L'articoloAdilSun è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

littlebvlittle : RT @diaridicinema: Una bella notizia per i fan di #Twilight! #StephenieMeyer si è finalmente decisa a pubblicare il primo romanzo dal punto… - gia_mmai : RT @AleNekPattzStew: ATTENZIONE. QUESTA NON E' UN'ESERCITAZIONE. ATTENZIONE. RIPETO: QUESTA NON E' UN'ESERCITAZIONE. IL 4 AGOSTO 2020 USCIR… - gia_mmai : RT @diaridicinema: Una bella notizia per i fan di #Twilight! #StephenieMeyer si è finalmente decisa a pubblicare il primo romanzo dal punto… - gia_mmai : RT @July_Stilinski: Ad Agosto esce Midnight Sun ??, la me dodicenne sta urlando di gioia! #Twilight #MidnightSun - doinatsc : RT @diaridicinema: Una bella notizia per i fan di #Twilight! #StephenieMeyer si è finalmente decisa a pubblicare il primo romanzo dal punto… -