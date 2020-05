Trento, giovane fermato dai carabinieri nascondeva la fidanzata nel bagagliaio (Di lunedì 4 maggio 2020) fermato per i controlli, aveva fidanzata nel bagagliaio Sabato 2 maggio, prima dell’inizio della Fase due, i carabinieri della stazione di Storo (in provincia di Trento), hanno fermato un ragazzo che teneva nascosta la fidanzata nel bagagliaio della macchina. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il giovane ventenne, unico all’interno dell’abitacolo, giustificava il suo spostamento in auto in modo confuso, tanto da spingerli a perlustrare l’intera macchina. Il ragazzo ha aperto titubante il bagagliaio dell’autovettura, dal quale è uscita una ragazza vistosamente anchilosata e imbarazzata. Alla richiesta di spiegazioni, i due ragazzi, visibilmente mortificati, si sono scusati per l’accaduto, spiegando di essere fidanzati e di aver architettato l’espediente per eludere i controlli, col solo scopo di poter passare maggiore tempo insieme. ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 maggio 2020)per i controlli, avevanelSabato 2 maggio, prima dell’inizio della Fase due, idella stazione di Storo (in provincia di), hannoun ragazzo che teneva nascosta laneldella macchina. Secondo quanto riferito dai, ilventenne, unico all’interno dell’abitacolo, giustificava il suo spostamento in auto in modo confuso, tanto da spingerli a perlustrare l’intera macchina. Il ragazzo ha aperto titubante ildell’autovettura, dal quale è uscita una ragazza vistosamente anchilosata e imbarazzata. Alla richiesta di spiegazioni, i due ragazzi, visibilmente mortificati, si sono scusati per l’accaduto, spiegando di essere fidanzati e di aver architettato l’espediente per eludere i controlli, col solo scopo di poter passare maggiore tempo insieme. ...

ultimenotizie : Nasconde la giovane fidanzata dentro il bagagliaio della macchina, ma l'incontro d'amore 'clandestino' viene scoper… - marcuspascal1 : RT @magicaGrmente22: Abitazione di un giovane 22enne moldavo. Insultati gli agenti. Party in una casa di via Trento, i vicini chiamano la… - thewaterflea : RT @magicaGrmente22: Abitazione di un giovane 22enne moldavo. Insultati gli agenti. Party in una casa di via Trento, i vicini chiamano la… - magicaGrmente22 : Abitazione di un giovane 22enne moldavo. Insultati gli agenti. Party in una casa di via Trento, i vicini chiamano… - Telegarda : Recuperato a Trento il furgone rubato al Comune di Riva e arrestato il giovane ladro -