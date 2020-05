Torino. 350 mila mascherine in consegna gratuita dai prossimi giorni

(Di lunedì 4 maggio 2020) Sono 350legià prenotate attraverso ‘Facile’ dai primi 300 amministratori di condominio di 14 diverse associazioni di categoria. Queste, nei, provvederanno al loro ritiro presso le sedi delle Circoscrizioni e quindi allaall’interno degli stabili amministrati. Un numero che rappresenta la quasi totalità dei dispositivi finora messi a disposizione e che saranno in distribuzione alle famiglie. Laproseguirà poi nelle settimane a venire, contestualmente all’invio di altri presìdi di protezione personale da parte della Regione Piemonte. “E’ un contributo fondamentale quello offerto dagli amministratori degli stabili che desidero pubblicamente ringraziare, ancora una volta, con le loro associazioni di categoria, per la grande disponibilità e ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino 350

TorinOggi.it

Sono 350 mila le mascherine già prenotate attraverso ‘Torino Facile’ dai primi 300 amministratori di condominio di 14 diverse associazioni di categoria. Queste, nei prossimi giorni, provvederanno al l ...MatePad Pro arriva in Italia: il tablet presentato da Huawei prima lo scorso novembre per il mercato asiatico, e poi per l'Europa a febbraio può ora essere acquistato presso Huawei Store, Experience S ...